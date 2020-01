Pleite eines Taxiunternehmens mit 200 Mitarbeitern

Die Anlaufkosten sorgten bei dem 2015 gegründeten Taxi-Unternehmen für wirtschaftliche Turbulenzen, später bekam man dann alles wieder in den Griff. Alleine 2019 wurden 650.000 Euro an Beiträge an die Wiener Gebietskrankenkasse abgeführt.

„Im Sommer, saisonbedingt, aber auch im Hinblick auf die anfallenden Sonderzahlungen (mehr als 200 Dienstnehmer) kam es zu entsprechenden Rückständen bei der Wiener Gebietskrankenkasse“, teilt das Unternehmen dem Konkursgericht mit. „In der Annahme, dass das Geschäft mit Ende des Sommers, insbesondere im Herbst, aber auch im Winter entsprechend ansteigen wird, wurde von dritter Seite ein Darlehen in Höhe von 200.000 Euro aufgenommen, um damit Rückstände bei der Wiener Gebietskrankenkasse bezahlen zu können.“

In der Folge sollen die Geschäfte hinter den Erwartungen geblieben sein. Hoffnung gab für das traditionell starke Dezember-Geschäft, insbesondere Weihnachts- und Neujahrsgeschäft.

Dazu kam, dass man nicht damit rechnete, dass der Mitbewerber Uber wieder so rasch auf den Markt zurückkehrt. Und mit „Bolt“ kam ein weiterer Mitbewerber dazu.