New York: Alligator in Park eingefangen

Im Prospect Park im New Yorker Stadtteil Brooklyn ist in der Nähe eines Teiches ein Alligator gefangen worden. Das 1,2 Meter lange Tier sei "sehr lethargisch und möglicherweise unter einem Kälteschock stehend" aufgefunden worden, teilte die New Yorker Stadtverwaltung am Montag mit.

Der Alligator sei sp√§ter in den Bronx Zoo gebracht worden, "gl√ľcklicherweise ist niemand zu Schaden gekommen".