New Glenn: Bezos´ Rakete erfolgreich abgehoben

„Alles, was darüber hinausgeht, ist das Sahnehäubchen auf dem Kuchen.“ Die Rakete gleich beim ersten Versuch auf dem Atlantik landen zu wollen, sei ehrgeizig - „aber wir werden es versuchen“, hieß es. „Ganz gleich, was passiert, wir werden daraus lernen, es verfeinern und die gewonnenen Erkenntnisse bei unserem nächsten Start anwenden.“

Testflug mehrfach verschoben

Wegen ungünstiger Bedingungen und eines technischen Problems war der Testflug zuvor mehrfach verschoben worden. An Bord hatte die zweistufige Schwerlastrakete einen Prototyp des Raumfahrzeugs „Blue Ring“, das später Satelliten ins All bringen soll. Unter anderem sollte bei dem Flug die Kommunikationsfähigkeit von „Blue Ring“ von Ingenieuren auf der Erde getestet werden. Nach eigenen Angaben arbeitet Blue Origin bereits seit mehr als einem Jahrzehnt an der Entwicklung der teilweise wiederverwendbaren Rakete, die etwa 45 Tonnen Material in die niedrige Erdumlaufbahn transportieren kann.