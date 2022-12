Neue Erkenntnisse: Morandi-Brücke riss Drogen-Transport mit

aus Mailand Andrea Affaticati

Die Mühlen der Justiz mahlen langsam, stoßen dafür oft auf unerwartete Spuren. Es war der 14. August 2018, als in Genua die Morandi-Brücke einstürzte und 43 Menschen mit sich in den Tod zog. Viereinhalb Jahre sind seitdem verstrichen, eine neue, vom Stararchitekten Renzo Piano entworfene steht an der Stelle der eingestürzten Brücke. Abgeschlossen ist der Fall aber noch nicht.

Nun wurde bekannt, dass unter den Fahrzeugen, die damals in die Tiefe stürzten, auch ein gelber Kühlwagen war, der 900 Kilogramm Haschisch mit sich führte.