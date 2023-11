Nepal sieht "soziale Harmonie" in Gefahr und will TikTok verbieten

Einschränkungen in vielen Ländern

Nepal will sich damit in eine Liste zahlreicher Länder einreihen, die die App entweder vollständig verboten oder ihre Nutzung teilweise eingeschränkt haben, darunter die USA, Indien oder die Niederlande. In letzterem gilt - ebenso wie in Österreich - ein TikTok-Verbot für Beamte auf Diensthandys.

"Die Entscheidung für das Verbot wurde heute getroffen und die zuständigen Behörden arbeiten derzeit daran, es technisch umzusetzen", zitiert der Guardian die Ministerin für Kommunikation und Informationstechnologie, Rekha Sharma. TikTok werde immer wieder zum Teilen von Inhalten genutzt, "die eine Gefahr für die soziale Harmonie darstellen, weil sie Familienstrukturen und soziale Beziehungen zerstören", heißt es weiter. Ein konkreter Anlass für das Verbot wurde nicht genannt.

➤ Mehr lesen: Tiktok und Instagram führen neue Sicherheitsfunktionen für Teenager ein