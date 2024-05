In rechtsextremen und Neonazi-Kreisen werden "geheime" Kürzel als Gesinnungsinsignien benutzt. Eines der bekanntesten ist die Zahlenkombination "88", sie steht für "Heil Hitler". Die Kürzel werden benutzt, weil NS-Symbole verfassungsfeindlich sind und daher in Deutschland und Österreich verboten sind. Einschlägige Online-Shops vertreiben T-Shirts und andere Produkte, mit Kürzel versehen, aber in der Szene unbehelligt - und der Markt floriere.