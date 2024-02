Schändungen: Gedenkstätten im Visier der Neonazis

Großteil der Fälle in OÖ

Das Innenministerium (BMI) listet insgesamt 17 Fälle auf, davon sechs in Oberösterreich, drei in Salzburg, jeweils zwei in der Steiermark, in Tirol und in Kärnten, jeweils einen in Wien und in Niederösterreich. Der Brandanschlag auf den Jüdischen Friedhof ist in der Liste noch nicht inkludiert, das BMI verwies in diesem Fall auf die ermittelnde Behörde – die Landespolizeidirektion Wien.

Auf die Frage zum ideologischen Hintergrund der 17 Taten führte das BMI in der Beantwortung an, dass 15 Fälle als rechtsextrem und zwei Fälle als antisemitisch eingestuft worden seien.