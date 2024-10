Jahrestag des Hamas-Massakers: Randale rund um Pro-Palästina-Demos

Nach Ausschreitungen in Berlin-Neukölln rund um pro-palästinensische Kundgebungen am ersten Jahrestag der Hamas-Massaker in Israel sind in der Nacht auf Dienstag vier Personen vorläufig festgenommen worden. Insgesamt wurden nach Angaben der Berliner Polizei 84 Menschen im Zuge der Krawalle überprüft. Am späten Montagabend bauten rund 50 Menschen in Neukölln Barrikaden und zündeten Reifen an, wie die Polizei mitteilte.