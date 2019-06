Nach Zyklonen: Steuerstopp für Unternehmen in Mosambik

„Das Problem ist, dass von den Zyklonen und den vorangegangenen Dürren 103 aller 153 Bezirke landesweit in Mitleidenschaft gezogen wurden“, sagt der mosambikanische Landwirtschaftsminister Higino Francisco Marrule bei einem Wien-Besuch im KURIER-Gespräch, „ Ernten auf einer Fläche von 800.000 Hektar wurden zerstört, das sind 13 Prozent aller kultivierten Areale.“

In Summe, so schätzt die Regierung in der Hauptstadt Maputo, belaufe sich der Schaden auf rund 3,5 Milliarden US-Dollar – vor allem die Instandsetzung der Infrastruktur (Straßen, Schulen, Spitäler) mache da den Löwenanteil aus. Zum Vergleich: Das jährliche Bruttoinlandsprodukt (BIP) liegt bei rund elf Milliarden US-Dollar.