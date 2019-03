Mosambik: Die Hilfe für die Zyklon-Opfer läuft voll an

Der Afrika-Experte ortet derzeit die Cholera als eine der größten Gefahren: „Viele haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, so es eine Kanalisation gab, ist sie zumindest beschädigt, und in den Straßen gärt der Müll vor sich hin – ein fataler Mix.“ Die gesamte Familie eines Mitarbeiters von ihm leide bereits an der Durchfallerkrankung, die unbehandelt schnell zum Tod führt.

Schon 150 Cholera-Fälle

Die Weltgesundheitsorganisation hat schon rund 150 Fälle bestätigt und will rasch fast eine Million Impfdosen in das Katastrophengebiet senden.

Österreichs Caritas-Präsident Michael Landau und sein Auslandshilfe-Chef Christoph Schweifer richteten indes einen emotionalen Hilfsappell an ihre Landsleute: „Es ist eine Katastrophe unvorstellbaren Ausmaßes und ein Wettlauf gegen die Zeit. Die Menschen in Afrika sind unsere Nachbarn und brauchen unsere Hilfe. Es geht auch um den Geist des Füreinander-Einstehens.“