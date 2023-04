Nach Tod von schwarzem Teenager: Verdächtiger auf Kaution frei

Ein 84-jähriger weißer Mann, der einen schwarzen Teenager, der versehentlich an seiner Tür angeläutet hatte, angeschossen haben soll, stellte sich der Polizei, wie das Büro des Sheriffs von Clay County am Dienstag mitteilte, wurde aber nach wenigen Stunden auf Kaution freigelassen.

Andrew Lester war einen Tag zuvor wegen Körperverletzung ersten Grades angeklagt worden, was eine lebenslange Haftstrafe nach sich ziehen kann, weil er am vergangenen Donnerstag gegen 22 Uhr den 16-jährigen Ralph Yarl vor der Tür seines Hauses in einem Vorort angeschossen hatte. Yarl war zu Lesters Haus gegangen, um seine jüngeren Geschwister abzuholen, die sich in einem nahe gelegenen Haus mit ähnlicher Adresse aufhielten.