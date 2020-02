Nach "Sabine": Känguru in Deutschland auf der Flucht

Orkantief „Sabine“ hat in Baden-Württemberg ein Känguru zum Ausbruch getrieben. Nach Angaben des örtlichen Tierschutzvereins floh das Beuteltier in der Nacht zum Montag aus einem Gehege in einem privaten Garten in Horb am Neckar. Dort lebte es mit drei Artgenossen. Orkantief „Sabine“ hatte die Zäune des Geheges auseinandergerissen.