Nach mehr als 50 Jahren Gefängnis: Mitglied der Manson-Sekte kommt frei

Eine wegen Mordes verurteilte Anhängerin des US-Sektenführers Charles Manson steht nach mehr als 50 Jahren in Haft ihrer Anwältin zufolge kurz vor ihrer Entlassung. Leslie Van Houten werde "in den kommenden Wochen" auf Bewährung aus dem Gefängnis entlassen, sagte Anwältin Nancy Tetreault am Freitag (Ortszeit). Van Houten sei glücklich, dass ihre "harte Arbeit" zur Rehabilitation anerkannt worden sei.

Ein Sprecher des kalifornischen Gouverneurs Gavin Newsom sagte, dieser werde die Freilassung der heute 73-Jährigen nicht anfechten. Van Houten war Anhängerin des berüchtigten US-Sektengründers und verurteilten Mörders Manson, der Ende der 60er Jahre mit seiner "Manson Family" eine Reihe aufsehenerregender Morde in Kalifornien begangen hatte. Zu den Opfern gehörte auch die Frau von Regisseur Roman Polanski, Sharon Tate.

Die heute 73 Jahre alte Van Houten war an der Ermordung eines Ehepaares in Los Angeles beteiligt und zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ein Bewährungsausschuss hatte Van Houten 2016, 2017 und 2019 für geeignet befunden, auf Bewährung entlassen zu werden. Dies wurde damals jedoch vor Gericht blockiert.