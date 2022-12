Nach Massentötung: Dänemark startet mit 10.000 Tieren neue Nerzzucht

Gut zwei Jahre nach der Massenkeulung aller Nerze in Dänemark sind die ersten Tiere zum Aufbau einer neuen Zucht auf dem Weg in das EU-Land. Es handle sich um 10.000 Tiere aus isländischen Nerzfarmen, berichtete der Sender DR am Montag. Die Nerzzucht zur Pelzproduktion ist in Dänemark vom 1. Jänner an wieder erlaubt.

Regierungschefin Mette Frederiksen hatte im November 2020 verkündet, dass alle Nerze in Dänemark - rund 13,5 Millionen Tiere - getötet werden sollen. Begründet wurde der radikale Schritt damit, dass das Coronavirus in den Tieren mutiert sei und sich auf den Menschen übertragen habe.