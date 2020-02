Nach "Lady Gagas" Tod: Deutschland hat eine neue schönste Kuh

In der Niedersachsenhalle, im niedersächsischen Verden, hält das Publikum weder „ Germany's Next Topmodel“ noch „ Miss Germany“ in Atem, sondern die Wahl zur schönsten Kuh des Jahres. Über 200 Holstein-Milchkühe wurden von ihren Besitzern bei der 47. Auflage der „Schau der Besten“ präsentiert, wie die Veranstalter bekanntgaben. Organisiert wird das Schaulaufen von der Zuchtorganisation Masterrind, deren Zuchtgebiet Niedersachsen und Sachsen umfasst.