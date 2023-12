Nach Klage gegen Verbot: Frau reist für Abtreibung aus Texas aus

Eine Frau im US-Staat Texas, die gegen das Abtreibungsverbot dort geklagt hatte, ist nach Angaben ihrer Anwälte für einen Schwangerschaftsabbruch ausgereist. Obwohl das Kind keine Überlebenschance habe und eine Fortsetzung der Schwangerschaft die Gesundheit der Frau bedrohe, könne die 31-Jährige in Texas keine Abtreibung vornehmen, teilte das Center for Reproductive Rights, das die Schwangere vor Gericht vertreten hatte, am Montag (Ortszeit) mit.

Die Frau hatte gegen das restriktive Abtreibungsgesetz in Texas geklagt und in der vergangenen Woche vor einem Gericht in Austin zunächst Recht bekommen. Der Oberste Gerichtshof des Bundesstaats hob die Entscheidung am Montag jedoch wieder auf.