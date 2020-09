Nach heftiger Corona-Infektion: Berlusconi verlässt Spital

Zehn Stunden später hätten die Ärzte ihm nicht mehr helfen können: So hoch soll die Virenlast bei Italiens Ex-Premier Silvio Berlusconi gewesen sein, bevor er ins Krankenhaus gebracht wurde. Nach einer Behandlung mit dem Ebola-Medikament Remdesivir, dürfte der Rechtspopulist die "höllische Krankheit" nun bezwungen haben.

Er verlässt am heutigen Montag das Mailänder Spital, in dem er sich seit dem 3. September nach seiner Coronavirus-Erkrankung aufgehalten hatte. Der 83-Jährige wurde mittlerweile negativ auf das Covid-19 getestet. Er bleibt bis zu einem zweiten Abstrich in Heimquarantäne, berichtete die San Raffaele-Klinik, die den TV-Mogul behandelt.