Zehn Stunden später hätten die Ärzte Berlusconi nicht mehr helfen können

Hätte sich Italiens Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi im März oder im April mit dem Coronavirus infiziert, wäre er wohl an der Krankheit gestorben.

Davon ist Berlusconis persönlicher Arzt, Alberto Zangrillo, der den Mailänder Großunternehmen in der Mailänder Klinik San Raffaele behandelt, überzeugt.

"Die Virenlast von Covid-19 war bei Berlusconis Abstrich so hoch, dass sie ihn im März oder April sicherlich getötet hätte. Berlusconi weiß das", sagte Zangrillo am Donnerstagabend in der Fernsehsendung "Piazzapulita" im TV-Sender La 7.

Der 82-jährige Mailänder Medienunternehmer war vor einer Woche wegen einer Lungenentzündung infolge der Infektion mit dem Coronavirus ins Spital eingeliefert worden.