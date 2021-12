Nach dem Maxwell Schuldspruch muss Prinz Andrew „jetzt zittern“

Schon am nächsten Dienstag geht der Epstein-Maxwell-Komplex in die nächste Runde. Dann wird ebenfalls in New York ein Richter darüber entscheiden, ob die inzwischen 38 Jahre alte Virginia Roberts Giuffre ihren Zivilprozess gegen Prinz Andrew fortsetzen kann. Giuffre hatte mehrfach unter Eid ausgesagt, als Minderjährige von Epstein und Maxwell missbraucht worden zu sein. Als „Sexsklavin“ musste sie nach eigenen Angaben auch Prominenten wie Prinz Andrew zu Willen sein. Prinz Andrew streitet die Vorwürfe ab. Seine Anwälte fordern die Abweisung des Verfahrens. Maxwells Verurteilung kommt da mehr als ungelegen. Doch der „Royal“ ist plötzlich der selbsterklärte Freund einer verurteilten Sexualverbrecherin.