Nach Corona droht den USA eine Invasion der Killer-Hornissen

Mittlerweile scheint es, dass die „Killer-Hornissen“ in den USA angekommen sind – Insektenforscher und staatliche Behörden haben Alarmmeldungen ausgegeben. Wissenschaftler vermuten, dass das Insekt per Schiff in die USA gelangt ist. Behörden rufen die Bevölkerung dazu auf, sich sofort zu melden, wenn die Riesenhornisse gesichtet wurde. Bis zu fünfeinhalb Zentimeter groß können diese Räuber mit dem orangenen Kopf werden – allein ihr Stachel ist sechs Millimeter lang.

Und die Killer-Hornissen sind nicht nur für die Bienen- und Landwirtschaft eine Bedrohung. 50 Menschenleben fordern die Insekten allein in Japan pro Jahr, ein Stich ist siebenmal so giftig wie der einer Biene. Nicht umsonst sollen diese Hornissen in der Antike in Tonkrügen über feindliche Stadtmauern katapultiert worden sein.