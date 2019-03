Nach Absturzserie: Flugverbot für 737-MAX8 in China und Äthiopien

Nach dem Absturz einer Passagiermaschine in Äthiopien mit 157 Todesopfern muss der relativ neue Flugzeugtyp Boeing 737 Max 8 in den ersten Ländern auf dem Boden bleiben. China und Äthiopiens nationale Fluggesellschaft erklärten am Montag ein Startverbot für alle baugleichen Maschinen."Auch wenn wir die Unglücksursache nicht genau kennen, haben wir uns entschlossen, diese Maschinen als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme am Boden zu belassen“, begründete Ethiopian Airlines das Startverbot.

Chinesische Fluglinien müssen Flüge mit der Boeing 737 Max 8 einstellen, bis Sicherheitsrisiken ausgeschlossen werden können, wie die Luftfahrtbehörde des Landes (CAAC) am Montag erklärte. Die Behörde verwies darauf, dass es bereits das zweite Unglück mit dem Maschinentyp in kurzer Zeit gewesen sei. Im Oktober war eine baugleiche Maschine in Indonesien abgestürzt, und zwar so wie jene der Ethiopian Airlines während des Starts. Das Flugverbot gilt für alle einheimischen Luftlinien ab 18.00 Uhr Ortszeit (11.00 Uhr MEZ).



Es gibt bereits Gespräche internationaler Luftfahrtbehörden über ein generelles Grounding der Flotte mit aktuell rund 350 Flugzeugen.