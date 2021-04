Mutmaßlicher Dieb von Van Gogh-Gemälde in Niederlanden gefasst

Die niederländische Polizei könnte der Aufklärung des Fall eines gestohlenen Gemäldes von Vincent van Gogh aus einem Museum im niederländischen Laren einen großen Schritt näher gekommen sein: Ein 58-jähriger Verdächtiger wurde festgenommen. Er wird auch verdächtigt, ein Gemälde von Frans Hals aus einem anderen Museum gestohlen zu haben, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die Bilder sind allerdings noch nicht gefunden.

Im März 2020 war aus dem Singer-Museum in Laren rund 30 Kilometer im Osten von Amsterdam das van Gogh-Gemälde „Pfarrgarten in Nuenen“ (1884) gestohlen worden. Und im August war aus einem kleinen Museum in Leerdam etwa 60 Kilometer südlich der Hauptstadt das Gemälde „Zwei lachende Jungen“ (1627) des holländischen Meisters Hals geraubt worden.