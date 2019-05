Mount Everest: Schon 11 Tote in dieser Saison

Den höchsten Berg der Welt besteigen. Das ist der Traum vieler Alpinisten und ambitionierter Hobbysportler. Doch Gelegenheiten, die einen Gipfelsturm auf den Mount Everest zulassen, sind rar gesät und beschränken sich für gewöhnlich auf den Zeitraum zwischen Mitte und Ende Mai. Vergangene Woche erst hatte sich ein solches "Wetter-Fenster" geöffnet und der Mount Everest wurde sprichwörtlich überlaufen. Regelrechte Warteschlangen bildeten sich, um die letzten Meter zur Spitze nehmen zu können.

Mit steigendem Ansturm häufen sich auch die Unfälle. Erneut ist ein Bergsteiger ums Leben gekommen. Den Tod des 62-jährigen US-Amerikaners während des Abstiegs vom 8.848 Meter hohen Mount Everest gab seine Familie in den USA bekannt, wie die Zeitung Denver Post am Montag berichtete. Damit sind in dieser Saison am Mount Everest bereits elf Bergsteiger gestorben.