Mord an Berlusconis Bunga-Bunga-Zeugin

Fadil hatte vor Gericht ausgesagt, dass Berlusconi ihr beim ersten Mal, als sie auf eine Party in seine Villa Aurora bei Mailand gekommen war, 2000 Euro in bar gegeben habe und gesagt habe, sie solle „nicht beleidigt“ sein. An diesem Abend hätten zwei andere Frauen im Nonnenkostüm mit „schwarzen Tuniken, weißen Schleiern und Kreuzen“ vor dem konservativen Politiker gestrippt.

Der Bunga-Bunga-Prozess sorgte in Italien für ein Beben. In erster Instanz war Berlusconi zu sieben Jahren Haft verurteilt worden, musste aber wegen seines Alters nur Sozialdienst leisten. 2015 wurde das Urteil in der letzten Instanz wegen Mangel an Beweisen kassiert.

Die Ruby-Affäre ist allerdings bis heute nicht erledigt, denn die Mailänder Staatsanwälte glauben, belegen zu können, dass Berlusconi sich das Schweigen der anderen Mädchen 17 Millionen Euro hat kosten lassen. Sie bekamen offenbar teure Wohnungen und gut dotierte Jobs. Gegen den Medienmogul läuft jetzt ein Verfahren wegen Zeugenbestechung im Bunga-Bunga-Fall.