Morbider Musiker bastelte Gitarre aus seinem Onkel

"Frevelhaftes Teufelswerk"

Midnight hatte die zündende Idee und mit gewissen bürokratischen Hürden holte er seinen Onkel posthum in die Staaten. Dieser kam - wie sollte es anders sein - in Resten.

Was nun? "Begraben? Einäschern? In den Dachboden stellen? All das schienen schwache Wege zu sein, jemandem zu gedenken, der mich zum Heavy Metal führte. Also entschied ich mich, Onkel Filip in eine Gitarre zu verwandeln", erklärt Midnight.

Freunde hätten ihn gewarnt, dass Gitarren aus Knochen nicht sonderlich gut klingen würden. "Es war mir egal", sagte Midnight. In anstrengender Kleinstarbeit setzte er den diabolischen Plan in die Tat um. Mit Einschränkungen: Filips Kopf sei beschädigt gewesen, er konnte ihn nicht mehr gebrauchen. Außerdem hätte er Streit mit seiner Mutter gehabt, die die Gitarre als "frevelhaftes Teufelswerk" bezeichnet habe.

Midnight sieht das anders und sagt über seine knorke Knochen-Klampfe: "Sie spielt sich perfekt und klingt wunderbar."