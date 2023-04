Mit Auto die Spanische Treppe runter: Saudi-Araber vor Gericht

Weil er mit einem Maserati die Spanische Treppe in Rom nachts├╝ber hinuntergefahren ist und eine der bekanntesten Sehensw├╝rdigkeiten der Welt besch├Ądigt hat, muss sich ein saudi-arabischer Ingenieur jetzt vor Gericht verantworten. Dies wurde am Dienstag von einem Untersuchungsgericht in Rom beschlossen, wie italienische Medien berichteten.

Der 38-J├Ąhrige, der im Mai 2022 den Maserati gemietet hatte, konnte aufgrund der Aufnahmen von Video├╝berwachungsanlagen identifiziert werden. Der Vorfall war mit Videokameras aufgenommen worden. Mit Hilfe von Passanten konnte der Fahrer laut Medienberichten die Treppe verlassen und war davongefahren. Er war kurz darin auf dem Mail├Ąnder Flughafen Malpensa gefasst worden.

Die Stadt Rom klagte

Der Ingenieur erkl├Ąrte, dass er seinem GPS gefolgt sei und versehentlich auf die Treppe geraten sein. Dies wurde auch von einer rum├Ąnischen Frau best├Ątigt, die sich mit ihm im Wagen befand. Die Anklage gegen ihn lautet auf Verunstaltung eines Kulturguts, was in Italien mit Haftstrafen von zwei bis f├╝nf Jahren geahndet wird. In dem Prozess soll die Gemeinde Rom als Zivilkl├Ąger auftreten. Der Schaden wurde auf rund 50.000 Euro beziffert.

Die Freitreppe des Architekten Francesco De Sanctis aus dem 18. Jahrhundert geh├Ârt zum Weltkulturerbe der UNESCO. Schon mehrmals sind Autos die Stufen hinuntergefahren. 2018 hatte ein Fahrer die Kontrolle ├╝ber seinen Wagen verloren, 2007 fuhr ein Betrunkener die Barocktreppe hinab. Seit langem wird diskutiert, wie sie besser zu sch├╝tzen sei - am oberen Teil f├╝hrt eine Stra├če vorbei, die nicht f├╝r den Verkehr gesperrt ist.