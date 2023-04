Minister Totschnig „schockiert“ über die Beben-Folgen in der Türkei

Das Geld geht an die Welternährungsorganisation der UN (WFP), die in der Türkei unter anderem Suppenküchen finanziert, aber auch mobile Küchen, Nahrungsmittelpakete für Familien oder Bargeld (132 Dollar pro Haushalt und Monat) im Hilfsportfolio hat. Letzteres, um die lokale Wirtschaft wieder in Gang zu bringen.

Tatsächlich finden sich in Adiyaman die ersten Obst- und Gemüsestandeln wieder. Und auch das Gasthaus, in dem Totschnig bewirtet wurde, sperrte erstmals nach dem Beben auf – und will nicht wieder zusperren.