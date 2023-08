Mindestens 25 Tote bei Feuer und Explosion an russischer Tankstelle

Bei einem Brand an einer Tankstelle in der südrussischen Region Dagestan sind nach Angaben der Rettungskräfte mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen. Darunter seien drei Kinder, berichtete die Nachrichtenagentur Interfax am Montag unter Berufung auf örtliche Notärzte. Die Zahl der Verletzten sei auf 66 gestiegen, zehn von ihnen seien in kritischem Zustand, zitierte die Nachrichtenagentur Ria den stellvertretenden russischen Gesundheitsminister Wladimir Fisenko.