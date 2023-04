Millionenbeute bei Überfall auf Pariser Luxus-Juwelier

Bei einem Überfall auf einen Luxus-Juwelier in Paris haben noch unbekannte Täter eine Millionenbeute gemacht. Die drei Männer seien am Samstag mit Motorrädern vor dem Juwelier am schicken Place Vendôme im Zentrum von Paris vorgefahren, berichtete die Zeitung Le Parisien am Sonntag unter Verweis auf die Polizei.