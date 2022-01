NGO-Schiff "Mare Jonio" ist auf Sizilien eingetroffen

Das italienische Rettungsschiff "Mare Jonio", das bei zwei Einsätzen im Mittelmeer am Donnerstag 208 Migranten in Sicherheit gebracht hat, ist im sizilianischen Hafen Pozzallo gelandet. 70 Migranten gingen von Bord, teilte die italienische NGO "Mediterranea Saving Humans", Betreiberin des Schiffes, am Sonntag mit. Weitere 142 Migranten, die sich auf der "Mare Jonio" befanden, waren am Samstag auf Lampedusa von Bord gegangen.