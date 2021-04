Mickey Mouse darf wieder arbeiten, aber niemanden umarmen

Ausdrücklich nicht verboten ist es, Geld auszugeben – eine der Hauptaufgaben im Disneyland. Umgerechnet 127 Euro kostet der Tagespass, den vorerst aber nur Bewohner von Kalifornien erwerben dürfen. Konkurrent Sea World erlaubt auch Nicht-Kaliforniern den Zutritt zu seinen Shows.

Die Branche hat schwere Zeiten erlebt. Mit 135.000 Beschäftigten in den diversen Vergnügungsparks ist der Sektor der Hauptarbeitgeber im Orange County, zu dem Anaheim gehört. Die Region zählt zu einer der teuersten in den USA. Laut einer Studie muss man 21 Euro als Stundenlohn bekommen, um sich eine Zweizimmerwohnung in der Gegend leisten zu können. Viele Disney-Mitarbeiter verdienen den Mindestlohn in der Höhe von 11,50 Euro.