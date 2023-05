Mehr Katastrophen durch Klimawandel: EU stock Reserven auf

In den Katastrophenschutzmechanismus sind die EU-Mitgliedsländer sowie neun weitere Staaten eingebunden. Hilfsansuchen können von jedem Land der Erde oder von UN-Organisationen gestellt werden. Wie hoch die Solidarität in der Katastrophenhilfe ist, schildert Lenarčič an zwei Beispielen: Auch die vom russischen Angriffskrieg schwer getroffene Ukraine habe nach den schweren Erdbeben von Februar Rettungsteams in die Türkei geschickt.

400 Spezialisten

Für die kommende "Waldbrandsaison" sei die Stationierung von über 400 spezialisierten Feuerwehrleuten aus zehn EU-Staaten in Hochrisikogebieten in Portugal, Frankreich und Griechenland vereinbart. "Es macht absolut Sinn, zusätzliche Kräfte bereits an Ort und Stelle zu haben. In solchen Fällen zählt jede Sekunde."

