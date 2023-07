In Panama hat die Polizei mehr als sechs Tonnen Haiflossen sichergestellt. Die Flossen mit einem Gesamtgewicht von 6,79 Tonnen seien in einem Container in der Gemeinde La Pita, etwa 38 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Panama-Stadt gefunden worden, hieß es am Donnerstag (Ortszeit) in einer Mitteilung der Polizei. Die Lieferung ist demnach für Asien bestimmt gewesen.

