So will ein Sea Shepherd-Chef Menschen vom Fischessen abbringen

KURIER: Die Sea Eagle ist auf Mission in Italien. Worum geht es an Bord des Schiffes?

Andrea Morello: Um die „Monachus Defense Campaign“, die Kampagne zum Schutz der Mittelmeer-Mönchsrobbe. Wir retten die Oktopusse, um die Seehunde zu retten. Alles steht in einem Zusammenhang. Wir brauchen das Leben in den Meeren, um auf diesen Planeten überleben zu können. Wir patrouillieren und kontrollieren hier in der Nähe von Rom in Zusammenarbeit mit der Küstenwache.

Das ist nicht die einzige Mission im Mittelmeer ...

Die Sea Eagle war vorher in Kalabrien. Wir haben rund um die Thunfischfangschiffe patrouilliert. Die legalen Schiffe fischen zwischen Mai und Juni. Mai ist die Saison, wo alle Blauflossenthunfische ins Mittelmeer kommen, um sich fortzupflanzen. Die industrielle Fischerei zielt auf die Art der Bewirtschaftung von Thunfisch ab. Rund um die legale Fischerei gibt es die illegale Fischerei – mit Langleinen.