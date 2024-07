„Jumping!“, sagt Georgiana, lächelt und macht ein Stricherl auf ihrer Liste. Der Oktopus platscht ins Wasser. Er ist aus einem der vielen illegalen Fanggeräte entkommen. Das wird an diesem Tag noch einige Male passieren.

Es gehen auch andere Tiere in die Falle. Auch sie werden befreit (und dokumentiert).

Georgiana führt an diesem Tag die Liste an Bord.

Die Crew der M/Y Sea Eagle holt die Fallen aus dem Wasser. Das umgebaute Lotsenschiff gehört der Meeresschutzorganisation Sea Shepherd. Georgiana aus Rumänien ist eine der Freiwilligen an Bord. Sie wird seekrank, trotzdem hält sie durch. Sie will wie die anderen den illegalen Fischern und ihren Tricks das Handwerk legen.