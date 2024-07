Matratzen angezündet: Gefängnis-Revolte in Norditalien

Eine Gruppe von Insassen des Gefängnisses von Gorizia (Görz) in der norditalienischen Region Friaul Julisch Venetien hat einen Aufstand organisiert und die Matratzen in ihren Zellen in Brand gesetzt.

Etwa zehn Personen, darunter einige Insassen selbst und Polizeibeamte des Gefängnisses, wurden wegen Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus eingeliefert, wie Medien berichteten. Keiner von ihnen schwebt in Lebensgefahr.

Der Protest brach in der Nacht auf Dienstag aus.