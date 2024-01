Nach Massenpanik mit über 150 Toten: Polizeichef von Seoul angeklagt

Nach einer verheerenden Massenpanik bei Halloween-Feiern im Jahr 2022 mit mehr als 150 Todesopfern ist der Polizeichef der südkoreanischen Hauptstadt Seoul angeklagt worden. Kim Kwang Ho werde berufliche Fahrlässigkeit vorgeworfen, die zu Verletzungen oder zum Tod geführt habe, erklärte die Staatsanwaltschaft am Freitag.

Am Abend des 29. Oktober 2022 hatten sich rund 100.000 vorwiegend junge Menschen in den engen Gassen des Ausgehviertels Itaewon in Seoul gedrängt, ohne dass die Polizei eingeschritten war. Infolge der Massenpanik starben mehr als 150 Menschen.