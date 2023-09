"Massenmord" oder Yogaklasse? Britische Polizei alarmiert

Kurioser Polizeieinsatz in einem englischen K√ľstenort: Jemand hat dort die Polizei alarmiert, weil er mehrere Menschen auf dem Boden liegen sah und sich Sorgen machte. Die Szene entpuppte sich aber nicht als Verbrechen - sondern als Yogaklasse, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete. Die Lincolnshire Police best√§tigte den Einsatz.

Sie h√§tten am Mittwochabend einen Anruf erhalten, weil sich jemand Sorgen um mehrere Menschen in einem Geb√§ude in Chapel St. Leonards gemacht habe, teilte die Polizei auf Anfrage mit. "Die Beamten waren vor Ort, wir k√∂nnen gl√ľcklicherweise berichten, dass es allen gut ging. Der Anruf wurde in guter Absicht gemacht."