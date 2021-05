Ein Fußballstar aus Manchester ist der wohltätigste Brite

Der Fußballstar ist in Sachen sozialem Engagement zweifelsfrei ein besonderer Fall, aber dennoch nicht die Ausnahme. Auf Rang sechs in der Liste der Sunday Times wird Jordan Henderson, der 30-jährige Kapitän des FC Liverpool, geführt. Insgesamt wurden in Großbritannien in den vergangenen zwölf Monaten 4,6 Milliarden Euro für wohltätige Zwecke aufgebracht und damit um 36 Prozent mehr als ein Jahr davor. Vor allem junge Reiche, darunter auch zwei Mitglieder der Boyband One Direction, taten sich in Pandemiezeiten verstärkt hervor.

Marcus Rashford steht wohl erst am Anfang seiner Bemühungen. Im Juni startet ein vom ihm gegründeter Buchklub, der benachteiligte Kinder zum Lesen zu bringen soll. 850 Grundschulen sollen davon profitieren.