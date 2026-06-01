Im US-Bundesstaat Pennsylvania ist ein Beziehungsstreit derart eskaliert, dass der 48-jährige Ehemann anfing, mit einem Bagger das gemeinsame Wohnhaus zu zerstören, während sich seine Frau und die beiden Töchter noch im Gebäude aufhielten. Laut CBS News gaben Ermittler an, die Schäden seien so schwerwiegend, dass die statische Sicherheit des Hauses nicht mehr gewährleistet sei.

Ehestreit eskaliert: Mann reißt Haus mit Bagger ein Medienberichten zufolge soll Eric P. in den Bagger gestiegen sein, nachdem ihm seine Frau mitgeteilt hatte, dass ihre Ehe vorbei sei. Der Vorfall ereignete sich am Morgen des 28. Mai in Buffalo Township. Gegenüber der Polizei gab die Ehefrau an, ihr Mann sei nach einer durchzechten Nacht nach Hause gekommen und habe einen Streit angefangen. Als sie ihm mitgeteilt haben soll, dass sie sich trennen wird, habe der 48-Jährige gedroht: "Wenn es vorbei ist, werde ich das Haus niederreißen."

Frau und Töchter waren noch im Haus Kurz darauf soll er begonnen haben, mit einem Bagger die Rückseite des Familienhauses zu beschädigen. Daraufhin alarmierte die Frau den Notruf. Laut Strafanzeige waren während des Gesprächs im Hintergrund Schreie sowie laute Baggergeräusche zu hören.

Ehemann (48) festgenommen Nachdem der Mann Teile des Hausdachs zerstört haben soll, habe er seine Sporttasche aus dem Haus geholt und sei anschließend in die Stadt gefahren. Wenig später wurde er von der Polizei festgenommen. Der Familienvater muss sich nun wegen Herbeiführung einer schweren Gefahrensituation, fahrlässiger Gefährdung sowie ordnungswidrigen Verhaltens vor Gericht verantworten.