Arbeiter wurde in Wien-Simmering Fuß von Baggerschaufel eingeklemmt

Ein 26-jähriger Bauarbeiter ist Mittwochfrüh in Wien-Simmering schwer verletzt worden. Laut Andreas Huber, Sprecher der Berufsrettung, war der Mann gegen 7.00 Uhr in der Simmeringer Hauptstraße mit Arbeiten auf dem Boden beschäftigt. Dabei dürfte er übersehen haben, dass sich sein Fuß im Bereich einer Baggerschaufel befand. Die Schaufel klappte zu und klemmte den Fuß ein. Die Berufsrettung versorgte den Mann notfallmedizinisch und brachte ihn in ein Krankenhaus.