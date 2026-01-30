In den USA spitzt sich die Lage mit der US-Einwanderungsbehörde ICE immer mehr zu. Nach tödlichen Schüssen auf zwei US-Bürger in Minneapolis fordern die Demokraten verschärfte Regeln für die Einwanderungsbehörde ICE und andere Einsatzkräfte, die dem Heimatschutzministerium in Washington unterstellt sind (KURIER berichtete).

Auch unzählige US-Bürger äußerten sich zu den Todesfällen und veranstalteten zahlreiche Proteste. Jetzt geht ein Video im Netz viral, dass einen Mann zeigt, der als Batman verkleidet vor dem Stadtrat von Santa Clara spricht. Der Unbekannte kritisierte die Anwesenheit der Einwanderungsbehörde beim bevorstehenden Super Bowl.

"Batman" kritisiert ICE bei Super Bowl Das Video, das mehrmals im Netz geteilt wurde, zeigt, wie der unbekannte Mann am 27. Jänner im Batman-Kostüm vor der Stadtverwaltung von Santa Clara sprach. Er kritisierte die Zusammenarbeit der Stadt mit den Beamten, die während des NFL-Spiels (Seahawks vs. Patriots) am 8. Februar im Levi's Stadium der San Francisco 49ers in Santa Clara Einwanderungskontrollen durchführen sollen. Reggeaton-Star Bad Bunny wird als musikalischer Akt in der beliebten Halbzeitshow auftreten.

wird als musikalischer Akt in der beliebten Halbzeitshow auftreten. Er hatte bereits in der Vergangenheit Kritik an Abschiebungen und Razzien in den USA geübt und angekündigt, aus Sorge vor ICE-Einsätzen im Rahmen seiner Welttournee vorerst keine Konzerte in den USA zu spielen.

Mann bezeichnet Vertretung als "Rat der Feiglinge" Jetzt könnte sich die Sorge des Musikers tatsächlich bestätigen, wie der Mann aus Santa Clara in seiner Rede betonte."Kann einer von Ihnen nach Hause zu seinen Kindern gehen und ihnen sagen, dass Sie alles getan haben, um ihre Klassenkameraden, ihre Großeltern und sie selbst zu schützen?“, fragte der US-Amerikaner. Er forderte den "Rat der Feiglinge" auf, dafür zu sorgen, dass keine städtischen Ressourcen für ICE-Aktivitäten verwendet werden. "Ich glaube, ich muss nichts ins Detail gehen, wie viele Menschen erschossen, wie viele Menschen mitgenommen und wie viele Kinder als 'Köder' benutzt und verschleppt wurden", erklärte der Mann weiter.