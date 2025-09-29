Bad Bunny wird bei Halbzeit-Show des Superbowl auftreten

Bad Bunny wird bei der Halbzeit-Show des Superbowl auftreten. Das teilten Apple Music, die National Football League (NFL) und Roc Nation mit. "Was ich fühle, geht über mich selbst hinaus. Das ist für alle, die vor mir kamen und zahllose Yards gelaufen sind, damit ich kommen und den Touchdown erzielen kann", sagte der Puerto Ricaner (31) in einem Statement.

Der Auftritt sei "für mein Volk, meine Kultur und unsere Geschichte", so der Künstler, der gebürtig Benito Antonio Martínez Ocasio heißt. Und auf Spanisch hieß es weiter: "Geh und sag deiner Großmutter, dass wir bei der Halftime-Show des Superbowl sein werden." Rapper Jay-Z, Gründer von Roc Nation, kommentierte: "Was Benito für Puerto Rico getan hat und weiterhin tut, ist inspirierend. Wir fühlen uns geehrt, ihn auf der größten Bühne der Welt zu haben."