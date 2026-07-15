In Boston kam es am 12. Juli zu einem tragischen Unfall, bei dem ein Mann aus Orange, Massachusetts, ums Leben kam. Der 28-Jährige starb beim Fallschirmspringen.

Windböe als Unfallursache?

Wie NBC Boston berichtet, stürzte der Mann etwa neun Meter zu Boden, nachdem er mit seinem Fallschirm von einer Windböe erwischt wurde. Der Mann wurde vom Gelände des Unternehmens Jumptown Skydiving aus in das Athol Hostpital gebracht, wo er später für tot erklärt wurde.

Am Dienstag wurde er als der 28-jährige Mani Chandra Teja Gaddam identifiziert. Der Unfallvorgang wird weiterhin untersucht, auch die Todesursache soll bald festgestellt werden.