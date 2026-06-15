Beim Absturz eines mit Fallschirmspringern besetzten Flugzeugs in den USA sind alle zwölf Insassen ums Leben gekommen. Die Maschine stürzte nach Behördenangaben am Sonntag nahe dem Flughafen von Butler im Bundesstaat Missouri auf ein Feld ab und ging laut der Nachrichtenagentur Associated Press in Flammen auf.

Dem Sender Fox4 zufolge war die Maschine kurz zuvor gestartet und hatte dann kehrtgemacht, bevor sie in der Nähe einer Straße unweit des Airports abstürzte.