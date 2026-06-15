Flugzeugabsturz in den USA: Pilot und 11 Fallschirmspringer tot
Beim Absturz eines mit Fallschirmspringern besetzten Flugzeugs in den USA sind alle zwölf Insassen ums Leben gekommen. Die Maschine stürzte nach Behördenangaben am Sonntag nahe dem Flughafen von Butler im Bundesstaat Missouri auf ein Feld ab und ging laut der Nachrichtenagentur Associated Press in Flammen auf.
Dem Sender Fox4 zufolge war die Maschine kurz zuvor gestartet und hatte dann kehrtgemacht, bevor sie in der Nähe einer Straße unweit des Airports abstürzte.
Nach Flugzeugabsturz: 12 Tote
Nach Angaben des Katastrophenschutzes kamen der Pilot und elf Hobby-Fallschirmspringer bei dem Unglück ums Leben. Die Unglücksursache war zunächst unklar.
Was war die Unfallursache?
Dennis Jacobs, der kommissarische Flughafenmanager sowie Leiter der Katastrophenschutzbehörde von Bates County, erklärte Medienberichten zufolge: „Es war gerade erst gestartet und hatte eine Linkskurve gemacht. Meiner Meinung nach verlor es an Leistung, und er versuchte, auf die Autobahn zu gelangen und zu landen. Dabei geriet der Motor ins Stocken, das Auto stürzte mit der Nase voran ab und fing Feuer.“
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