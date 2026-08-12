Eigentlich wollte ein Mann im US-Bundesstaat Ohio seine Freunde beim Befreien eines festgefahrenen Golfwagens filmen. Dann schlug plötzlich ein Blitz ein und traf ihn selbst. Der ungewöhnliche Moment ist auf Video festgehalten, das derzeit im Netz viral geht.

Gewitter: Plötzlich wird es gefährlich Der Vorfall ereignete sich am Freitag auf einem Golfplatz in Cincinnati. Wie das US-Portal OutKick berichtet, war der Mann gerade dabei, drei Freunde zu filmen, die versuchten, einen Golfwagen einen kleinen Grashügel hinaufzubekommen. Der Versuch aber misslang: Der Wagen rollte zwischenzeitlich sogar wieder zurück. Während die Männer ihr Glück im strömenden Regen weiter versuchten, filmte ihr Bekannter die Szene zunächst amüsiert.

Blitzeinschlag: Mann suchte Schutz unter Baum Dabei stand er allerdings selbst an einer denkbar ungünstigen Stelle. Er hatte unter einem Baum Stellung bezogen, in unmittelbarer Nähe befand sich zudem ein Regenschirm in einer Golftasche. Wenige Augenblicke später ist auf der Aufnahme ein greller Lichtblitz zu sehen, unmittelbar danach ertönt ein lauter Knall. Das Video bricht in diesem Moment ab.

Mann überlebt ohne schwere Verletzungen Der Mann wurde laut Meteorologe Matt Devitt am Arm vom Blitz getroffen. Schwer verletzt wurde er dem Bericht zufolge nicht, er befindet sich mittlerweile auf dem Weg der Besserung und konnte bereits selbst ein Statement abgeben. Nach dem Vorfall bezeichnete sich der Golfer gegenüber Devitt als „unglaublich glücklich“. Tatsächlich hätte der Blitzschlag deutlich schwerwiegendere Folgen haben können.

Bäume bieten keinen sicheren Schutz Gerade auf einem Golfplatz kann ein aufziehendes Gewitter gefährlich werden. Wer sich bei Donner weiterhin im Freien aufhält, sollte nicht unter einem einzelnen Baum Schutz suchen. Auch Regenschirme bieten keinen Schutz vor einem Blitzschlag.