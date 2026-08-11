Am 8. August kam es im US-amerikanischen Florida zu einem Angriff durch einen Alligator. Eine Frau wurde dabei so schwer verletzt, dass ihr im Anschluss der rechte Arm amputiert werden musste.

Frau wollte Alligator mit Paddel abwehren Wie FOX 35 Orlando berichtet, war die Frau mit einer Gruppe im Silver River in der Nähe von Ocala schwimmen. Im Wasser sah die Frau plötzlich einen Alligator und versuchte, diesen mit einem Paddel abzuwehren. Stattdessen packte der Alligator ihren rechten Arm und zog sie unter Wasser.

Bootsfahrer eilte US-Amerikanerin zu Hilfe John Gamache, der mit seinem Vater auf dem Boot in der Nähe des Vorfalls war und die Schreie hörte, konnte der Frau zu Hilfe eilen. „Ich schaute nur ein paar Meter flussaufwärts von uns und sah einen Alligatorkopf weit über dem Wasser, der mit voller Geschwindigkeit auf die Schwimmer zuraste“, sagte Gamache gegenüber FOX 35 Orlando. Als er sich mit seinem Boot der Gruppe näherte, soll das Boot das Tier wohl verscheucht haben.

Gamache beschrieb, dass sich die Frau in einem kritischen Zustand befand: „Es war eine schreckliche Verletzung, Knochen ragten heraus, überall Blut. Offensichtlich zählten die Minuten.“ Die verletzte Frau verlor viel Blut, sodass Gamache mit einem Seil von seinem Boot den Arm abbinden musste. Sein Vater half dabei, die anderen Schwimmer, darunter auch Kinder, auf das Boot zu bringen. Am Ufer warteten bereits die Einsatzkräfte, die sich um die US-Amerikanerin kümmerten.