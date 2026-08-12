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In 4 Metern Höhe festgesteckt: 12 Touristen aus Trentiner Alpen gerettet
Zwölf Menschen sind am Dienstag nach einer Panne an einer sogenannten Fly-Line im Trentiner Fassatal in Italien in rund vier Metern Höhe festgesessen.
Alle wurden unverletzt von der Bergrettung geborgen. Der Zwischenfall ereignete sich am Nachmittag auf der Fly-Line Catinaccio Rosengarten, einer seilbahnähnlichen Fahrt durch den Wald zwischen Ciampedìe und Pian Pecei. Nach einem technischen Problem kam die Anlage plötzlich zum Stillstand.
Touristen blieben unverletzt
Die Rettungsleitstelle alarmierte die Bergrettungsstation. Acht Einsatzkräfte rückten aus. Ein Bergretter erreichte die festsitzenden Personen mit einem Servicewagen. Anschließend wurden die zwölf Menschen nacheinander mit Seilen auf den Boden abgelassen. Weitere Einsatzkräfte sicherten die Bergung vom Boden aus. Alle Betroffenen blieben unverletzt.
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