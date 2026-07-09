Tyler Calleja aus Florida stürzte am Sonntagmorgen gegen 4:30 Uhr vom neunten Stock eines Gebäudes in Surfers Paradise. Laut den Behörden wollte der 18-Jährige in seine Wohnung klettern, doch dabei rutschte der US-Amerikaner ab.

18-Jähriger fiel auf geparktes Auto Wie ABC News und 7News berichten, lief Calleja an dem Tag des Unfalls den Halbmarathon an der Gold Coast. Nur wenige Stunden später wurde er in das Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei von Queensland teilte mit, dass Rettungsdienste in den frühen Morgenstunden zu einem Apartmentkomplex gerufen wurden, nachdem ein Wartungsarbeiter den bewusstlosen Mann auf einem geparkten Auto gefunden hatte. Der 18-Jährige erlitt schwere Kopf- und Bauchverletzungen.

„Ermittlungen deuten darauf hin, dass der Mann zum Apartmentkomplex zurückgekehrt war und versucht hatte, Zugang zum Gebäude zu erhalten“, sagte die Polizei. „Es wird angenommen, dass der Mann beim Versuch, Zugang zu der Wohnung zu bekommen, in der er wohnte, gestürzt ist und in den Parkplatzbereich fiel.“ Unklar bleibt allerdings, warum der Mann nicht den regulären Eingang des Apartmentgebäudes zu seiner Wohnung benutzte. Die Polizei machte dazu keine Angaben. Möglicherweise hatte er sich ausgesperrt, bestätigt ist das bislang jedoch nicht.

Mehr als 74.000 Euro Spenden gesammelt Tyler Calleja, der als Fitnesstrainer eines Football-Clubs tätig ist, erhielt zahlreiche Spenden, um seine medizinische Behandlung bezahlen zu können. Der Fußballverein des US-Amerikaners konnte auf GoFundMe bereits mehr als 85.490 US-Dollar (circa 74.761 Euro) für die Familie des Verletzten sammeln.

In einem Facebook-Beitrag schreibt der Verein: „Jeder, der Tyler kennt, weiß, dass er immer bereit ist, seine Zeit zu geben, andere zu unterstützen und sich in der Gemeinschaft zu engagieren. Jetzt ist es an uns, ihm und seiner Familie zur Seite zu stehen. Wenn ihr in der Lage seid zu spenden, egal wie groß der Betrag ist, wird eure Großzügigkeit einen echten Unterschied machen.“