In Toronto (Kanada) kam es zu einem tödlichen Unfall in einem Einkaufszentrum. Ein Mann starb, nachdem er von einer Rolltreppe heruntergefallen war.

Wie Toronto Sun berichtet, ereignete sich der Unfall am 25. Juni im Empress Walk Plaza. Ein Mann betrat gegen 17:03 Uhr eine Rolltreppe und stürzte kurz darauf. Die Person wurde noch am Unfallort für tot erklärt.

Einkaufszentrum geschlossen

Ein Passant schilderte gegenüber Global News die Szene nach dem Unfall: „Wir haben eine Decke über [den Boden] gesehen und viele Polizisten und Sicherheitskräfte, die dort herumstanden. Schließlich waren wir draußen und sahen, wie Leute [aus dem Einkaufszentrum] herauskamen.“

Die Rolltreppe, die vom Erdgeschoss in den zweiten Stock führt, wurde gesperrt, danach ertönte eine Meldung über den Lautsprecher, dass das Einkaufszentrum evakuiert und geschlossen wird. „Es gab überhaupt keine Panik. Es war nur so, dass viele Menschen dort waren, und sie mussten alle langsam hinausgeleiten“, erklärte der Augenzeuge weiter.